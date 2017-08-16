فعاليات الملتقى الأول للابتكار بـ«كليات الراجحي» تناقش «التحول الاقتصادي» داخل المملكة

تواصل – فريق التحرير:

انْطَلَقَت صباح أمس الثلاثاء، فعاليات الملتقى الأول للابتكار في الأَعْمَال، نظمته كلية سليمان الراجحي للأَعْمَال بمحافظة البكيرية، والذي يهدف في نسخته الأولى التي تحمل عنوان “تصميم الابتكارات للأَعْمَال” الوقوف على الفرص والتحديات التي تواجه ابتكارات الأَعْمَال داخل المملكة، وآليات الاستفادة من الفرص التي تقدمها رؤية 2030 وخطط التحول الاقتصادي.

شارك في الملتقى نخبة من الاقتصاديين ورواد الأَعْمَال وممثلي القطاعات الحُكُومِيّة المهتمة بالابتكار وريادة الأَعْمَال في المملكة، كان على رأسهم المهندس والاقتصادي برجس حمود البرجس، وعدد من المشاركات المميزة من الجهات الداعمة لريادة الأَعْمَال.

وتناول الملتقى تقديم آليات بناء ثقافة الابتكار والتفكير الابتكاري في البيئة السعودية والآليات والأدوات والتوجيهات التي يَحْتَاجها رواد الأَعْمَال لتأسيس أَعْمَالهم واستدامة نجاحها وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات من خلال نماذج أَعْمَال واقعية.

وخصصت حلقة نقاش أدارها الأُسْتَاذ عبدالكريم الصمعاني، وشارك فيها ممثلون من الجهات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال كشركة حاضنات ومسرعات الاعمال وإدارة مجمعات ريادة الأعمال بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق المئوية وشركات القطاع الخاص المهتمة بتطوير الابتكار، وقدم المشاركون تجاربهم لإنجاح بناء ايكوسيستم متكامل في القصيم لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

مِنْ جَانِبِهِا، أعلنت كليات سليمان الراجحي، وبالتزامن مع انطلاق الفعاليات تأسيس مركز للابتكار وريادة الأَعْمَال بدعم من شركة أَوْقَاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة، حيث أَشَارَ المشرف العام للكليات سعادة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد المزروع إلى عزم كليات سليمان الراجحي ممثلة بكلية الأَعْمَال، إلى تأسيس مركز للابتكار وريادة الأَعْمَال لتقديم نظام متكامل Ecosystem لتطوير الأفكار الابتكارية في مجالات الأَعْمَال المختلفة وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وذلك إيماناً من الكليات بضرورة أن تكون رافداً مهماً للمجتمعات المحلية بمبادرات وأَنْشِطَة قادرة على الإسهام في تحقيق الاقتصاد المزدهر الذي تستهدفه رؤية المملكة العَرَبِيّة السعودية.

وبين “المزروع” أن تأسيس هذا المركز يَأْتِي بدعم كريم من شركة أَوْقَاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة والتي أخذت على عاتقها أن تكون شريكة للكليات في مثل هذه المبادرات التي تستهدف تعزيز ثقافة الابتكار والريادة لدى الشباب السعودي.

فِي السِّيَاقِ ذَاتِهِ، أَوْضَحَ عميد كلية سليمان الراجحي للأَعْمَال الدكتور عبيد المطيري، أن تأسيس كلية الأَعْمَال جاء بالتزامن مع رؤية المملكة 2030، لتحقق الكثير من الأهداف الكبيرة ذات العلاقة ببناء العنصر البشري وتعزيز الشخصية الإيجابية وتطوير مهارات الخريجين وتمكينهم من تأسيس المشاريع الريادية.

وأَضَافَ، أن كلية الأَعْمَال قد عملت على تبني خطة استراتيجية متكاملة تستهدف نقلها إِلَى أن تكون نواة للريادة والابتكار على مستوى المنطقة، مُبَيِّنَاً أن الكلية قد نظمت هذا الملتقى استجابة لحاجات المجتمع وإيماناً بِدَوْرِهَا في تنمية المجتمعات.

وأَفَادَ عميد كلية الأَعْمَال، أن مُبَادَرَة تأسيس مركز الابتكار وريادة الأَعْمَال قد حظيت بدعم من شركة أَوْقَاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة، والتي أخذت هذه المُبَادَرَة كجزء من مسؤولياتها المجتمعية التي تتبناها بشكل مستمر.