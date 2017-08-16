باحث: طهران في حاجة ماسة لإعادة العلاقات مع المملكة.. و«الربيع الإيراني» قادم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

توقَّع الباحث عمر بن عبدالعزيز الزيد، المتخصص في الشؤون الإيرانية، اندلاع انتفاضات وثورات في إيران الفترة المقبلة، مُؤكِّدَاً أن طهران في حاجة ماسة لإعادة العلاقات مع المملكة.

وقال “الزيد” في حديث على برنامج “لقاء خاص” بقناة المجد”: إن “الربيع الإيراني قادم لا محالة، والقوميات والشعوب المختلفة في إيران ستتحرك للمطالبة بحقوقها وحرياتها المسلوبة والمنتهكة؛ بِسَبَبِ ضعف طهران اقتصادياً واستنزافها عَسْكَرِيّاً”.

وعزا الباحث حاجة طهران لإعادة العلاقات مع الرياض لعدة أسْبَاب، مُبَيِّنَاً أن “إيران في مأزق اقتصادي وَإِذَا استمرت المقاطعة من السعودية والدول العَرَبِيّة وبعض الدولة الأجْنَبِيَّة فهي على حافة الانهيار”.

وَأَشَارَ “الزيد” إلى أن إيران مستنزفة عَسْكَرِيّاً واقتصادياً في سوريا والعراق، فَضْلاً عن بعض الدول الإِفْرِيقية، مُبَيِّنَاً أن ما تخطط له يَحْتَاج لاقتصاد قوي، بينما اقتصادها “ريعي” معتمد على النفط المتأثر بانخفاض الأسعار والعقوبات الأمْريكية ضد طهران.