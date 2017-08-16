ثغرة أمنية خطيرة في أكثر برامج إدارة الخوادم استخداماً حول العالم

تواصل – وكالات:

اكتشف خبراء كاسبرسكي لاب ثغرةً أمنية على شكل هجمات الباب الخلفي زرعت في برمجية لإدارة الخوادم تُستخدم من قبل مئات الشركات الكبيرة حول العالم.

وأوضحت الشركة الروسية أنه بعد تفعيل ثغرة الباب الخلفي، سرعان ما تسمح للمهاجمين بتنزيل المزيد من البرمجيات الخبيثة أو سرقة البيانات. وقد أخطرت كاسبرسكي لاب شركة توريد البرنامج المتأثر: NetSarang والتي قامت على الفور بإزالة الكود الخبيث وطرح إصدار محدّث للعملاء.

وأضافت الشركة الرائدة في مجال أمن المعلومات أن ShadowPad هي واحدة من أكبر الهجمات المعروفة والتي تتسلل عن طريق شبكات سلسلة التوريد، وفي حال أنه لم يتم اكتشافها وتصحيحها بسرعة، فمن المحتمل أن تستهدف مئات الشركات في جميع أنحاء العالم.