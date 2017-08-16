مدير «تعليم تبوك» يُكرم الفاضلي والمطيري

تواصل – عبداارحمن العنزي:

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري في مكتبه، اليوم، مدير إدارة التوعية الإسلامية محمد بن رجا الفاضلي، ومدير وحدة التوعية الفكرية الدكتور حسن بن رفاع المطيري، على جهودهما في مبادرة إعداد الدليل التنظيمي لإجراءات العمل في وحدة التوعية الفكرية (حصانة).

يأتي هذا التكريم للجهد المبذول من قبل المكرمين، للمساهمة في تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها الوحدة ولتفعيل العمل وتسهيل متابعته، وأعرب مدير التعليم عن شكره لفريق العمل كافة على جهودهم في هذا الصدد.