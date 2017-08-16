 الرياض.. ثانوية «الحسن بن علي» تنظم معرضاً لشهيد الوطن سفر الغامدي وتكرم ذويه | صحيفة تواصل الالكترونية

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الرياض.. ثانوية «الحسن بن علي» تنظم معرضاً لشهيد الوطن سفر الغامدي وتكرم ذويه

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الرياض.. ثانوية «الحسن بن علي» تنظم معرضاً لشهيد الوطن سفر الغامدي وتكرم ذويه

تواصل – عبدالرحمن الزهراني:

أقامت ثانوية الحسن بن علي المدمجة الصيفية التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض (مكتب تعليم قرطبة) صباح اليوم الأربعاء 24 / 11/ 1438هـ، معرض الشهيد رجل الأمن سفر بن قليح الغامدي، بحضور ورعاية المشرف العام على نظام المقررات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الحويطان، وقائد المدرسة الأستاذ حسين القحطاني، ووكيل نظام المقررات الأستاذ مبارك الجثانين، وإخوان الشهيد محمد بن قليح الغامدي، ودخيل الله بن قليح الغامدي وأبناء وأَقَارِب الشهيد.

أعد فعاليات المعرض وأشرف عليه الأستاذ عبدالعزيز القحطاني، بحيث تم التعرف على الأجنحة المخصصة للكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والرياضيات، وجناح اللغة العَرَبِيّة.

مِنْ جِهَتِه، ألقى المشرف العام على نظام المقررات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الحويطان، كلمة توجيهية لأَقَارِب الشهيد وأبنائهم، عن أهمية الذود والدفاع عن مقدسات هذا الوطن، وتعزيز مفهوم الانتماء له، وشكر الطلاب على تميزهم في المعرض وإِبْدَاعاتهم، وفي نهاية المعرض كرم الحويطان، إخوان الشهيد وأبناءه.

الجَدِير بِالذِّكْرِ أن المعرض كان بشراكة مجتمعية مع لجنة التنمية الاجْتِمَاعِيّة الأهلية بحي الروابي، التي تستهدف أبناء الحي، وتسهم في تكريم أبناء المرابطين وشُهَدَاء الواجب.

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