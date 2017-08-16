 نائب رئيس مؤسسة حجاج الدول العربية يُطلق حملة التبرع بالدم لـ70 مطوفاً | صحيفة تواصل الالكترونية

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نائب رئيس مؤسسة حجاج الدول العربية يُطلق حملة التبرع بالدم لـ70 مطوفاً

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نائب رئيس مؤسسة حجاج الدول العربية يُطلق حملة التبرع بالدم لـ70 مطوفاً

تواصل – فريق التحرير:

أطلق نائ ب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المطوف محمد بن حسن معاجيني، حملة التبرع بالدم لـ70 موظفاً ومطوفاً، والتي نظمتها إدارة الخدمات العامة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة، وبالشراكة مع بنك الدم المركزي بالعاصمة المقدسة، وذلك ببرج مطوفي العرب 1 بحي أم الجود.

وثمن نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المطوف محمد بن حسن معاجيني، المساهمة الفاعلة في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة من قبل منسوبيها من مطوفين وموظفين، لافتاً إلى أنها تعتبر ضمن الفعاليات المتنوعة التي تقوم بها مؤسسة حجاج الدول العربية خدمة لوفود الرحمن.

وثمن “معاجيني”، دعم وتوجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان، مشيداً بجهود المشرف على إدارة الخدمات العامة الدكتور شادي مسكي، والمشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام المهندس المطوف محمد بن إبراهيم بانه على جهودهما لتنظيم هذه الحملة.

بدوره، أوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة المشرف على إدارة الخدمات العامة المطوف الدكتور شادي إبراهيم مسكي” أن هذه الحملة تم تنظيمها بالشراكة مع بنك الدم المركزي بالعاصمة المقدسة والتي شارك بها نحو 70 مطوفاً وموظفاً من منسوبي المؤسسة، مشيراً إلى أنه تم ضخ نحو 30 كيلو من الدماء، متقدماً بجزيل الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة.

وقال عضو مجلس إدارة المؤسسة المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام المهندس المطوف محمد بن إبراهيم بانه: إن المؤسسة تسعى لتنظيم مثل هذه الفعالية من باب المسؤولية الاجتماعية المنبثقة رسالتها ورويتها، بأن تكون المؤسسة رائدة في برامجها، من خلال النهوض والارتقاء بكافة خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن، للوصول إلى مستوى مرموق من العمل المؤسسي، واللائق بمكانتها المهنية من خلال التخطيط السليم و المبرمج لكافة قطاعاتها الداخلي والميدانية.

 

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