 «تعليم الرياض» تعلن عن وظائف «حُرَّاس» في مدارس البنين والبنات | صحيفة تواصل الالكترونية

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«تعليم الرياض» تعلن عن وظائف «حُرَّاس» في مدارس البنين والبنات

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«تعليم الرياض» تعلن عن وظائف «حُرَّاس» في مدارس البنين والبنات

تواصل – فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن حاجتها لشغل وظائف حراس لمدارس البنين والبنات وحارسات لمدارس البنات على المرتبة (31) .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبد الله بن محمد المانع أن التقديم على الوظائف سيكون إلكترونيًا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية (ساعد)، حيث يتم تقديم الطلب وإرفاق كافة المسوغات المطلوبة عبر الموقع، لافتًا إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف يوم الخميس الموافق الثاني من شهر ذي الحجة للعام 1438هــ.

وذكر الدكتور” المانع ” أن الإدارة حددت العديد من الشروط التي يجب توفرها في المتقدم ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون متزوجاً وأن لا يقل عمره عن 35 عامًا لمدارس البنات و 25 عامًا لمدارس البنين وأن يكون لائقـًا طبيًا، وأن لا يكون مؤهل المتقدم أعلى من الثانوية العامة، وألا يكون المتقدم متقاعدًا من المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واشتراط اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية التي ستجرى من قبل اللجنة المكلفة باستقبال الطلبات.

وبيّن الدكتور” المانع ” أن الإعلان عن المرشحين للوظائف سيكون عبر الموقع الإلكتروني للإدارة، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين عبر الأرقام المسجلة في تقديم الطلب لإجراء المقابلات ومطابقة البيانات والشروط، مضيفًا أنه رغبة من الإدارة في راحة المتقدمين فأنه لا يلزم مراجعتها، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني للترشيح (ساعد ) لمزيد من المعلومات:

 

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