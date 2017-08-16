متجر بكوريا الجنوبية يفتتح «أول مُصلى» ويخطط لفتح مطعم للوجبات الحلال

تواصل – سامر محمد:

افتتح متجر “لوتي” الكوري الجنوبي أول مصلى من نوعه للمسلمين على يد متجر محلي وذلك اليوم الأربعاء، لخدمة السياح المسلمين في “جامسيل” جنوب شرق العاصمة “سيول”؛ مِمَا يعْكِس الاتجاه المتنامي بين المستثمرين في كوريا لجذب المزيد من السياح المسلمين.

وتحدثت صَحِيفَة “كوريا تايمز” الكورية الجنوبية عن أن متجر “لوتي” من بين كثير من الشركات التي تقدم عروضاً لجذب مزيد من السياح المسلمين، حيث زاد بالفعل عدد السياح المسلمين إلى كوريا بنسبة 33% العام الْجَارِي ليصل إلى 980 ألف سائح، مقارنة بالتراجع الكبير الذي بلغ 66.4% في أعداد السياح الصينيين في يونيو الماضي مقارنة بـ2016م.

وذَكَرَت أن سوق المنتجات والأطعمة الحلال ينتعش حَالِيَّاً في كوريا، حيث يخطط متجر “لوتي” بجانب افتتاحه للمصلى لافتتاح مطاعم تقدم وجبات تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ولفتت الصَحِيفَة إلى أن بعض المتاجر والفنادق بدأت بالفعل في تقديم أطباق الحلال والاستعانة بطباخين عرب لهذه المُهِمَّة.