 خادم الحرمين يأمر باستضافة 1300 حاج من 78 دولة

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمره الكريم باستضافة (1300) حاج من (78) دولة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة حج هذا العام 1438هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال وزير الشؤون الإسلامية المشرف العام على البرنامج الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ: إن مكرمة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ امتدت لتصل إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، حيث استفاد هذا العام مواطنون من ثمانٍ وسبعين دولة من مختلف قارات العالم، مشيراً إلى أن إجمالي مَن استفادوا من هذا البرنامج وشملتهم المكرُمة منذ بدء البرنامج وحتى موسم الحج الحالي وصل إلى ما يقرب من أربعة وعشرين ألف مسلم ومسلمة من مختلف دول العالم.

وأضاف: إننا وجهنا العاملين في الأمانة العامة للبرنامج؛ لبذل كل ما في وسعهم لإنجاح البرنامج، وتسخير كافة الطاقات والكوادر لخدمة الضيوف منذ وصولهم إلى أرض المملكة وحتى عودتهم إلى ديارهم، مشمولين ومحفوفين بكل العناية والاهتمام والرعاية الكريمة، متمثلين في ذلك منهج ولاة أمر هذه البلاد في خدمة الدين، ثم الوطن، وكل ما من شأنه الرقي بالأمة الإسلامية.

جدير بالذكر أن الدول المشمولة بالاستضافة هذا العام هي: إندونيسيا، وبنجلاديش، والفلبين، وكمبوديا، وقرقيزستان، وسيريلانكا، والنيبال، وأفغانستان، وفيتنام، وماليزيا، واتحاد ماينمار، والبوسنة والهرسك، والهند، والنيجر، وأوغندا، ومدغشقر، وجزر القمر، وكينيا، والباكستان، ورومانيا، وبلغاريا، وكوبا، وجنوب أفريقيا، وبروندي، وموزمبيق، والسنغال، والكاميرون، ونيجيريا، المالديف، لاوس، غانا، بنين، الصومال، جيبوتي، أريتريا، تركيا، كوسوفا، ألبانيا، أوكرانيا، اليونان، روسيا البيضاء، البرازيل، الأرجنتين، الاكوادور، تشيلي، البارغواي، غينيا كوناكري، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، أثيوبيا، أنجولا، بتسوانا، بوركينا، تشاد، تنزانيا، توجو، الجابون، جنوب السودان، رواندا، رينيون، زامبيا، زيمبابوي، زنجبار، ساحل العاج، ساحل العاج، ساوتومي، السودان، سوازيلاند، سيراليون، ليبيريا، سيشل، الكنغو برازافيل، الكونغو الديمقراطية، ليسوتو، مالي، ملاوي، موريتانيا، موريشيوس، غامبيا، الكاميرون، ناميبيا.