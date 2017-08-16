بالفيديو.. مشاجرة دامية بين «3 شبان» وحارس مول في جازان تنتهي بطعنه

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمشاجرة وقعت في أحد المولات بمنطقة جازان بين ثلاثة شبان وحارس أمن “المول” أسفرت عن إصابة الحارس بعدة طعنات نُقل على إثرها للمستشفى.

ووفق شهود عيان فإن الحادث وقع بعد منع الحراس مجموعة من الشباب من الدخول لأن أحدهم يحمل سلاحاً أبيض “خنجر”، كون حمل الأسلحة البيضاء ممنوع داخل المركز التجاري.

وأوضح الشهود أنه فور المنع اندلعت المشاجرة وطعن أحدُ الشباب الحارسَ، ليسقط جريحاً ويتم نقله للمستشفى، فيما تم القبض على الشباب وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.