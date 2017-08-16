بعد نقل مياه «نهر دز».. محلل سياسي: إيران تستمر في سياسة القضاء على الأحواز (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال أحمد كامل البحيري، المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني؛ تعليقاً على المظاهرات التي شهدتها “الأحواز” ضد النظام الإيراني احتجاجاً على نقل مياه “نهر دز”: إن “إيران تواصل انتهاج سياسة القضاء على الأحواز”.

وأوضح “البحيري” في حديث على قناة “الإخبارية”، أن “إيران تحاول طمس الحقوق الإنسانية للأحواز وليست فقط السياسية المهدرة، بإلغاء حقهم في الزراعة والمياه النظيفة”، مؤكداً أن نقل مياه “نهر دز” يترتب عليه آثار بيئية خطيرة، مثلما حدث بعد نقل مياه نهر كارون في ديسمبر 2016.

وطالب المختص بالشأن الإيراني المنظمات الإنسانية الدولية بالتحرك للضغط على النظام الإيراني للتراجع عن قراراته التي تهدد البيئة الأحوازية الغنية بالنفط، مبيناً أن نقل مياه النهر تشكل تهديد حقيقي لحياة المواطن الأحوازي وليس فقط للبيئة.