 انتبه.. آلام أسفل الظهر سببها نفسي لا عضوي | صحيفة تواصل الالكترونية

انتبه.. آلام أسفل الظهر سببها نفسي لا عضوي

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انتبه.. آلام أسفل الظهر سببها نفسي لا عضوي

تواصل – وكالات:

قال الأمين العام للجمعية الألمانية لطب وجراحات العظام البروفيسور بيرند كلادني إن آلام أسفل الظهر، التي لا ترجع إلى سبب عضوي مثل الالتهابات، قد يكون سببها نفسياً، مثل التوتر والقلق والغضب.

وأوضح أمين الجمعية الألمانية طب العظام أن التوتر يمكن مواجهته عن طريق تقنيات الاسترخاء، مثل تدريب التحفيز الذاتي أو استرخاء العضلات التدريجي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف “كلادني”: كما يمكن محاربة التوتر من خلال ممارسة الرياضة، مثل الجري أو ركوب الدراجات الهوائية، وإذا تم التحقق من أن المريض يعاني من مشاكل نفسية لا يستطيع حلها بنفسه، فيتعين عليه حينئذ استشارة طبيب نفسي.

 

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