«الحياة الفطرية»: صيد «الطيور المهاجرة» مخالف للأنظمة ويُخل بمكانة المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن حظر صيد الطيور المهاجرة، ما زال سارياً وفق نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية درءًا لخطر انتشار مرض إنفلونزا الطيور، إلى جانب تعرض الكثير من هذه الأنواع لخطر الانقراض، جاء ذلك بعد ما تم نشره عن صيد الطيور المهاجرة في عدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الهيئة، أن صيد هذه الطيور المهاجرة كذلك، ينال مما حققته المملكة من مكانة مرموقة في مجال المحافظة على الحياة الفطرية، كونها عضوا في معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وتقع على عاتقها مسؤولية دولية بحماية الطيور المهاجرة التي تعتبر أحد المكونات الهامة للتنوع الإحيائي.

وأشارت إلى أن من يخالف تلك الأنظمة يعد مهدراً للجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في الحفاظ على الحياة الفطرية وتنوعها الإحيائي ومخالفا لتعاليم الشريعة الإسلامية ومخالفاً للأنظمة الوطنية والإقليمية والدولية.

وتهيب الهيئة بضرورة الالتزام بحظر صيد الطيور المهاجرة، وعدم مخالفة الأنظمة والتشريعات الوطنية وفي مقدمتها نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ومن يرتكب مخالفة سيكون عرضة للجزاء والعقوبات الواردة في الأنظمة المشار إليها.