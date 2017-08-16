 «انستغرام» ينافس «فيسبوك» ويتيح الرد على التعليقات | صحيفة تواصل الالكترونية

«انستغرام» ينافس «فيسبوك» ويتيح الرد على التعليقات

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«انستغرام» ينافس «فيسبوك» ويتيح الرد على التعليقات

تواصل – وكالات:

حصل مستخدمو انستغرام على تحديث جديد جَلَب إمكانية الرد على التعليق ليظهر الرد كتعليق فرعي منه بدلاً من الظهور كتعليق مستقل بنفسه مع إشارة لصاحب التعليق المردود عليه، التي طالما وفرتها فيسبوك، والآن ستلاحظ أن هناك تعليقات رئيسية وردود عليها كتعليقات فرعية ضمنها على شكل شجرة تعليقات.

بهذا يصبح متابعة النقاش أسهل من السابق، بمجرد الضغط على كلمة Reply تحت أي تعليق، سيمكنك كتابة ردك ليتم تجميعه أسفل التعليق المردود عليه بدلاً من وضعه بتعليق على المنشور الرئيسي، وكالعادة لو كانت هناك عدة ردود على التعليق سيتم تجميعها وستحتاج الضغط على كلمة View All لعرضها جميعاً.

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