منها «فرم بقايا دجاج لعمل الإيدامات».. ضبط 14 مخالفة صحية في مطعم بالمدينة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أغلقت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، وبالتعاون مع بلدية العقيق، “أحد المطاعم” الواقعة بالقرب من تقاطع شارع أبو بكر الصديق مع طريق الأمير عبدالمجيد في نطاق بلدية العقيق، وذلك بعدما تم رصد مخالفات بلدية صحية داخل المطعم.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات رمضان بن محمد الزهراني أنه تم رصد 14 مخالفة بلدية صحية بمطعم، يديره مجموعة من العمالة، تبين أنهم يبيعون لحوماً ودجاجاً مجهولة المصدر بكميات كبيرة لتجهيزها لأحد الفنادق الشهيرة.

وأوضح أن من المخالفات الصحية التي تم رصدها بالمطعم وجود بقايا دجاج يتم فرمها لاستخدامها في الإيدامات، واستخدام ترامس المياه في حفظ الأغذية، وكذلك تخزين اللحوم والدجاج في ثلاجات غير نظيفة وبشكل عشوائي، بالإضافة إلى وجود لحوم عليها علامات الفساد والتلف.

وأشار إلى أن باقي المخالفات تمثلت في “تدني مستوى النظافة للمحل والعمال، ووجود سلطات بكميات كبيرة متنوعة مجهولة المصدر والتاريخ، ووجود أصناف من الحلى مجهولة المصدر والتاريخ، وعدم وضع الستارة الهوائية في مكانها المناسب وعدم تشغيلها ومخالفة المبنى للاشتراطات الصحية، ووجود أطعمة مكشوفة، ومناشف متعددة الاستخدام وغيرها من المخالفات التي تستدعي الإيقاف والإغلاق”.

ومن جانبه أكد مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق محمد حدامين الشتا، بأن الإجراء الذي تم اتخاذه هو عمل محضر إتلاف للحوم مجهولة المصدر، كما تم إتلاف سَلطة زبادي بدون تواريخ والسلطات المشكّلة بدون تواريخ وكريمة عدد بدون تواريخ أيضاً.

كما تم تسليم عدد 8 عمال منهم، لا يحملون شهادة صحية، لوحدة الضبط، وتحرير إغلاق المحل وإشعاره بضبط مخالفة وغرامة بذلك لتطبيق النظام بحقه.