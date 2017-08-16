«هدية الحاج» تشارك في تطعيم العاملات بمنطقة المسجد الحرام

تواصل- فريق التحرير:

استقبلت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، مساء الثلاثاء، في قسمها النسوي بمكتب جبل عمر، فريق التمريض التابع للحملة الميدانية؛ لتطعيم العاملين بالحج التطعيمات الإجبارية كتطعيم اللقاح الرباعي لمن لم يسبق لهم التطعيم في السنوات الثلاث الماضية باللقاح متعدد السكريات أو السنوات الخمس الماضية باللقاح المقترن، وذلك للعاملات بالقسم النسائي بجمعية هدية وكذلك العاملات في منطقة المسجد الحرام.

وبينت الأستاذة رجاء أحمد مكاوي، مشرفة، أن هناك خلاف التطعيمات الإجبارية، تطعيمات اختيارية من ضمنها التحصين بلقاح الأنفلونزا الموسمية خاصة للمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن شاكرة لجمعية هدية هذا التنسيق والترتيب والتنظيم وتوفير موقع مناسب للنساء العاملات في المنطقة المركزية لأخذ التطعيمات مهيأ بما يلزم ويراعي خصوصية النساء.

وتأتي هذه المبادرة التي تقدمها جمعية هدية كل عام للرجال والنساء من المواطنين والمقيمين في إطار برنامج التحفيز الذي يندرج تحت مظلة برنامجها الرئيسي العناية ويختص البرنامج بخدمة وتحفيز العاملين في خدمة ضيوف الرحمن وتشجيعهم لبذل المزيد من الجهود في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

من جهتها، أوضحت مشرفة القسم النسوي بالجمعية الأستاذة أم علي العقيل أن الجمعية ظلت تدعم جميع المبادرات التي تُعنى بضيوف الرحمن وكذلك العاملين في خدمتهم وتشجيع تبني المبادرات المجتمعية التي تعزز مفهوم التكافل الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل الخيري والتطوعي بين فئات المجتمع.

ودعت ” أم علي” العاملات إلى بذل مزيد من الجهود والصبر على تحمل المشاق واحتساب الأجر عند الله تعالى في خدمة قاصدات بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وحثت جميع الأخوات بالمساهمة والتبرع لدعم برامج وخدمات الجمعية لخدمة أكبر عدد من ضيوف الرحمن ورسم صورة طيبة ومشرقة عن بلاد الحرمين الشريفين.

يذكر أن جمعية “هدية الحاج والمعتمر” الخيرية، تأسست قبل نحو ثمانية سنوات، بجهود تطوعية تخصصت في تقديم خدمات إنسانية تسهل للحاج والمعتمر والزائر أداء مناسكه، وتحول الجهود الخيرة والمساهمات المباركة إلى خدمات متميزة من خلال التطوير والإبداع وسرعة الاستجابة بكفاءة وفعالية وفق المعايير العالمية.