سرقوا 38 بقّالة.. الإطاحة بـ«عصابة الوافدين الـ5» في المدينة

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تمكّنت شرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، من الإطاحة بتشكيل عصابي مكوّن من خمسة أشخاص امتهنوا سرقة البقالات، وذلك بعد ورود عدة بلاغات لمراكز الشرطة خلال الفترة الماضية تفيد بتعرض عدد منها للسرقة.

وفي ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لتتبع وكشف مرتكبي تلك الجرائم، فقد شكّلت إدارة التحريات والبحث الجنائي فريق عمل لتحليل البلاغات والمعلومات المتوفرة ودراسة الأسلوب الإجرامي المستخدَم في هذه السرقات.

تم الاشتباه في مجموعة أشخاص من جنسية عربية تبين تورطهم في هذه السرقات، وعليه تم ضبطهم جميعاً، وبسماع أقوالهم الأولية ومواجهتهم بما توفر من أدلة وقرائن اعترفوا بقيامهم بسرقة عدد 38 بقّالة، وعليه جرى تسليمهم لمركز الشرطة المختص لإحالتهم لفرع النيابة العامة لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.