«الشؤون البلدية» تدعم خططها لموسم الحج بفرَق متخصصة في عدة مجالات

تواصل- واس:

بادرت وزارة الشؤون البلدية والقروية, بتكليف فرق متخصصة لدعم خططها في أعمال الرقابة الصحية على محلات تداول المواد الغذائية والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، والإشراف والمراقبة على أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة وتنفيذ خدمات النظافة في أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج لهذا العام.

وحددت الوزارة مهام وأعمال فريق المختصين ووضع خطة العمل اللازمة وفق ما يتطلبه موسم الحج، حيث يتم تنفيذ أعمال خطة الدعم بالتنسيق الكامل مع الإدارات المعنية في أمانة العاصمة المقدسة حيث تم دعم أعمال النظافة، للمشاركة في أعمال الإشراف والمراقبة على تنفيذ خدمات النظافة في أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك من خلال متابعة خدمات النظافة في أحياء مكة المكرمة، والإشراف على النظافة في مناطق المشاعر المقدسة بالتنسيق مع مراكز خدمات المشاعر، مع متابعة أعمال جمع وتفريغ الحاويات ونظافتها، ومتابعة نظافة الأسواق والحدائق العامة، ونظافة الشوارع وخلوها من المبعثرات والمخلفات الكبيرة .

وركزت خطة العمل لهذا الفريق على تشكيل خمس لجان لتنفيذ هذه المهام ورصد الملاحظات على خدمات النظافة ميدانياَ، وتنفيذ هذه اللجان جولات ميدانية على المناطق المحددة لها وإبلاغ غرفة العمليات أو منسق الأمانة فوراً بالملاحظات لمعالجتها، وتم تحديد نطاق عمل كل لجنة وفق مناطق عقود النظافة في مكة المكرمة والمشاعر حيث يقع نطاق عمل اللجنة الأولى في (أجياد – المسفلة عرفات – مزدلفة – دقم الوبر – المشاة) واللجنة الثانية (الغزة – العتيبية الربوة – الشعيب الشرقي – جنوب الربوة – وادي محسر – شرق وادي محسر)، واللجنة الثالثة (الشوقية – العزيزية الحرس – الخيف – الضيافة – جبل منى – صدقي)، واللجنة الرابعة (الشرائع – المعابدة البيعة – مجر الكبش – الوادي – الشعيب الغربي – المعيصم)، واللجنة الخامسة تعمل في نطاق أحياء(العمرة – بحرة – الجموم الجمرات – الساحة الشمالية – الساحة الجنوبية – سوق العرب – الجوهرة).

كما تم تكليف مختصين للمشاركة في أعمال الإشراف على أعمال الرقابة الصحية على محلات تداول الأغذية والصحة العامة في أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، حيث يقوم هؤلاء المختصين بالتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، والتأكد أن ما يباع داخل هذه المحلات صالح لاستهلاك الآدمي، وإرسال استمارات التفتيش إلى الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة التي تقوم بدورها بمخاطبة البلديات لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء، ويتولى هؤلاء المختصون توزيع الفريق إلى خمس لجان تنتشر على أحياء العاصمة المقدسة، وستقوم كل لجنة بتنفيذ أعمال الرقابة في نطاق المنطقة المحدد لها، والعمل على فترات متفاوتة (ليلاً ونهاراً).