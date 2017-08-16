4 أطعمة ومشروبات تُعجل بظهور أعراض «الشيخوخة».. تجنّبها

تواصل – وكالات:

تظهر أول علامات التقدّم في العُمر على بشرة الوجه والأسنان، فتبدو التجاعيد وتصطبغ الأسنان بالأصفر. وللطعام تأثير كبير قد يعجّل أو يبطئ من ظهور علامات الشيخوخة.

إليك ما يجعلك تبدو أكبر من سنّك لتتجنّبه:

1- الزبدة: تحتوي الزبدة على دهون مشبّعة ضارة تؤثّر سلباً على البشرة، وتزيد التهابات الجسم التي تسرّع بدورها من تطوّر أمراض الشيخوخة.

2- اللحوم المصنّعة: السجق واللانشون والسلامي والبرغر والبيبروني، كل هذه اللحوم المصنّعة غنية بالدهون الضارة والملح، وكلاهما يسبب جفاف البشرة ويعجّل ظهور التجاعيد.

3- المشروبات الغازية: تجمع مشروبات الصودا بين الحامض والسكر، وكلاهما يسبب تآكل الأسنان واصفرار لونها، إلى جانب زيادة التهابات الجسم.

4- الخبز الأبيض: تؤدي كثرة الكربوهيدرات والسكريات في الجسم إلى تآكل طبقة الكولاجين التي تعمل كبطانة للبشرة تحافظ على ليونتها، الخبز الأبيض والحلوى والكعك والمخبوزات الجاهزة من الأطعمة الغني بالكربوهيدرات البسيطة التي ترفع نسبة السكر بالدم.