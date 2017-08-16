 «ولادة نجران» تنقذ حياة مريضة عانت من «تجمع دموي كبير بالرحم» | صحيفة تواصل الالكترونية

«ولادة نجران» تنقذ حياة مريضة عانت من «تجمع دموي كبير بالرحم»

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«ولادة نجران» تنقذ حياة مريضة عانت من «تجمع دموي كبير بالرحم»

تواصل – فريق التحرير

نجحت “مستشفى الولادة والأطفال بنجران” في إنقاذ حياة مريضة، بعد إجراءها عملية استكشاف للبطن وتفريغ محتويات التجمع الدموي مع نقل كميات دم كافية للمريضة.

وكانت طوارئ مستشفى الولادة والأطفال بنجران قد استقبلت المريضة وبأخذ التاريخ المرضي تبين أنها وضعت طبيعيا تلقائيا منذ عشرة أيام وبالفحص الطبي وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة تم تشخيص الحالة على انها تجمع دموي كبير بالرباط المستعرض الأيمن للرحم (Broad ligament -Para vaginal Haematoma ).

وقام الفريق الطبي بتفريغ محتويات التجمع الدموي مع نقل كميات دم كافية للمريضة، التي  كانت تعاني من صدمة وهبوط حاد بضغط الدم وتسارع بنبضات القلب، مما أسهم في استعادة الدورة الدموية وإنقاذ حياتها بحمد الله وتوفيقه وتم متابعتها، حيث استقرت وتحسنت علاماتها الحيوية.

يذكر أن نسبة حدوث مثل هذه الحالات بعد ولادة طبيعية تلقائية نادر جدا.

 

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