 تعرض لحادث مروري.. «الصحة» تنقذ طفلاً من الشلل السفلي في الباحة | صحيفة تواصل الالكترونية

تعرّض لحادث مروري.. «الصحة» تنقذ طفلاً من الشلل السفلي في الباحة

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تعرّض لحادث مروري.. «الصحة» تنقذ طفلاً من الشلل السفلي في الباحة

تواصل – واس:

نجح فريق طبي مشترك بمستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة يضم استشاريين في جراحة الصدر – جراحة المخ والأعصاب، في إجراء أول عملية بالمنطقة الجنوبية لطفل لم يتجاوز عمره 14عاماً باستخدام التقنية الحديثة بواسطة المناظير الصدرية والميكروسكوب الجراحي، حيث تم تثبيت الفقرات من الأمام عن طريق الصدر، إذ تصنف هذه العملية من العمليات عالية الخطورة التي لا تُجرى إلّا بمستشفيات متخصصة تتوفر فيها الإمكانات الطبية.

وكان الطفل قد تعرض لحادث مروري نجم عنه كسر غير مستقر بالفقرات الصدرية وضعف بالطرفين السفليين، حيث تمت معاينة الحالة من قبل الفريق الطبي المشترك، وأوصى الفريق المعالج بإجراء عملية جراحية دقيقة لإصلاح الكسر وإزالة الضغط من النخاع الشوكي وتثبيت الفقرات باستخدام المناظير الصدرية والميكروسكوب الجراحي.

يذكر أن مستشفى الملك فهد بالباحة أصبح المستشفى المرجعي لسكان المنطقة لاستقبال الحالات الحرجة والمعقدة من خلال الدعم المستمر من “الصحة” التي تحرص على تعزيز الخدمات الطبية في جميع المناطق لتخفف عناء سفر المرضى.

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