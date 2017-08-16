 أسد يقتحم شركة.. إليك ما حدث للموظفين | صحيفة تواصل الالكترونية

أسد يقتحم شركة.. إليك ما حدث للموظفين

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أسد يقتحم شركة.. إليك ما حدث للموظفين

تواصل – وكالات :

تفاجأ موظفون بوجود أسد داخل شركتهم في البرازيل، يُتوقَّع أنه قد هَرَب من حرائق الغابات ودخل مدينة “ايتابيسيريكا دا سيرا” قرب ساو باولو.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء الثلاثاء، إن الأسد المفترس دخل إلى غرفة الاستقبال في الشركة واتخذها مسكنًا له، مشيرة إلى أن الموظفين أصيبوا بخوف وهلع شديد وقاموا بإقفال أبواب الغرفة بالمفاتيح.

وأضافت الوكالة نقلاً عن المتحدث باسم أجهزة الإنقاذ قوله إنهم تلقوا اتصالات عديدة عن وجود أسد مفترس داخل الشركة، حيث توجهوا على الفور إلى المكان برفقة طبيب بيطري، وهناك تمكن الفريق من تخدير الأسد ونقله إلى مركز منظمة غير حكومية تُعنى بالحياة البرية.

وجاء على الصفحة الرسمية على “فيسبوك” لجهاز الإنقاذ في ساو بالو: “نعتقد أن الأسد خرج من موطنه الطبيعي بسبب حرائق الغابات التي تجتاح المنطقة”، كما قام بنشر مقطع مصور يُسمع فيه صوت زئيره من تحت أحد المكاتب.

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