 الأردن.. تحالف الإسلاميين يفوز بـ 76 مقعدا في انتخابات البلديات | صحيفة تواصل الالكترونية

الأردن.. تحالف الإسلاميين يفوز بـ 76 مقعدا في انتخابات البلديات

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الأردن.. تحالف الإسلاميين يفوز بـ 76 مقعدا في انتخابات البلديات

تواصل – وكالات:

فاز التحالف الوطني للإصلاح الذي يقوده الإسلاميون بـ 76 مقعدا في الانتخابات البلدية واللامركزية التي شهدها الأردن يوم أمس.

جاء ذلك بحسب تصريحات خاصة أدلى بها للأناضول رئيس لجنة الانتخابات في حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، قال فيها “حققنا فوزا برئاسة ثلاث بلديات من أصل ست تم الترشح لها، في مقدمتها بلدية الزرقاء الكبرى والتي فاز بها علي أبو السكر (من أبرز القياديين الإسلاميين في الأردن)”.

وتابع “كما فاز التحالف بـ 25 مقعدا في مجالس المحافظات اللامركزية من أصل 48 تقدم لها، وبما نسبته 52 % في ثماني محافظات، وخمسة أشخاص فازوا بعضوية مجلس أمانة عمان الكبرى من أصل 12 مرشحا قدمهم التحالف”.

ومضى “على مستوى المجالس البلدية تحقق الفوز بـ 41 مقعدا من أصل 88 ترشحوا لهذه المجالس”. ولفت إلى أن التحالف “ساهم بنجاح 3 من رؤساء البلديات لم يكونوا على قوائم مرشحيه”.

واختتم العضايلة حديثه بالقول: “بذلك يكون عدد الفائزين من قوائم تحالف الإسلاميين هو 76 من أصل 154 مرشحا بينهم 11 سيدة”.

يشار إلى أن تحالف الإسلاميين فاز بـ 15 مقعدا من أصل 130 في الانتخابات النيابية العام الماضي.

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