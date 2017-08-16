 «شرطة الجوف» تعثر على «فتاة زلوم» المختفية بصحة جيدة | صحيفة تواصل الالكترونية

«شرطة الجوف» تعثر على «فتاة زلوم» المختفية بصحة جيدة

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«شرطة الجوف» تعثر على «فتاة زلوم» المختفية بصحة جيدة

تواصل- فريق التحرير:

قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، إنه في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر الاثنين الماضي أبلغ مواطن- بالعقد السابع من العمر – مركز شرطة زلوم بفقدان ابنته البالغة من العمر 17 عاما من صباح نفس اليوم بعد ذهابها معه لمكان رعي أغنام له والواقع شرق طلعت زلوم بحوالي كيلومتر وبحث عنها ولم يجدها ولا يتهم أحد بإخفائها.

وأوضح “النومس”، أنه “على الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من العثور على الفتاة مساء الثلاثاء وهي بحالة صحية جيدة ولم تتعرض لأي أذى”.

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