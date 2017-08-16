طريقة بسيطة لمنع الآيس كريم من الذوبان

تواصل – وكالات:

يلجأ كثيرون إلى الآيس كريم والمثلجات للحصول على الشعور بالانتعاش والتخفيف من حدة الأجواء الحارة، لكن ما يحبط البعض، هو أن هذه المثلجات تذوب بسرعة كبيرة، مما يضطرهم إلى تناولها في أسرع وقت ممكن.

إلا أن أحد مستخدمي “تويتر”، وجد طريقة بسيطة لمنع ذوبان الآيس كريم، وذلك عن طريق وضع عبوة المثلجات، داخل كوب مناسب، يحتوي على مجموعة من قطع الثلج.

وعلى الرغم من بساطة الطريقة، واعتبار البعض لها بأنها بديهية، ولم تأت بشيء جديد، إلا أن صاحب المنشور دونالد لي حظي بشعبية كبيرة على تويتر، وحصل على أكثر من 41 ألف إعجاب، و14 ألف إعادة تغريد في غضون ساعات قليلة، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

وفي وقت لاحق، نشر دونالد تغريدة أخرى، تعقيباً على النجاح منقطع النظير الذي حظيت به تغريدته الأولى، حيث قال “بغض النظر عن كل ما أنجزته في حياتي، لا أعتقد أن هناك شيئاً يعادل ما فعلته باكتشاف كيفية الحفاظ على الآيس كريم دون أن يذوب، عبر وضعه في كوب مملوء بالثلج”.