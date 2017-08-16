 «شرطة مكة» تضبط عصابة سرقت 400 ألف ريال من منزل مواطن بالإكراه | صحيفة تواصل الالكترونية

«شرطة مكة» تضبط عصابة سرقت 400 ألف ريال من منزل مواطن بالإكراه

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«شرطة مكة» تضبط عصابة سرقت 400 ألف ريال من منزل مواطن بالإكراه

تواصل- فريق التحرير:

قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، إنه بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢١ أبلغ مواطن مركز شرطة الجنوبية عن دخول شخص منزله بجنوب المحافظة وتهديده بأداة حادة (سكين) وسرقة مبلغ مالي قدره 93 ألف ريال ومجوهرات ذهبيه تقدر قيمتها بـ300 ألف ريال و٣ جوالات.

وأوضح “القرشي”، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من ضبط المتهم (مواطن) حيث أفاد عند سماع أقواله بمشاركة وافد عربي وشقيقته في تلك السرقة، مشيرا إلى أنه جرى ضبطهما لاحقاً وسماع أقوالهما وإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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