«فيسبوك» تُسهّل التنقل والتواصل لـ«محادثات أكثر حيوية وتعبيراً»

تواصل – وكالات:

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تغييرات في تصميم خلاصة تغذية الأخبار في سبيل جعلها أكثر سهولة من حيث التواصل والقراءة والتنقل، وبشكل أكثر وضوحاً فيما يخص التعليقات، وذلك تبعاً لاختلاف تغذية خلاصة الأخبار من مستخدم إلى آخر.

وتحاول المنصة من خلال التعديلات جعل التعليقات أكثر قابلية للقراءة جنباً إلى جنب مع تسهيل معرفة من هو الشخص الذي رد دراً مباشراً على شخص آخر ضمن التعليقات، كما أنها قد تكون محاولة منها لجعل عملية المحادثة مع الغرباء أكثر ودية، وتعمل المنصة بشكل مستمر على دعم المستخدمين من أجل إجراء محادثات أكثر حيوية وتعبيراً.

كما تعمل المنصة على إدخال تغييرات على خلاصة تغذية الأخبار من حيث زيادة تباين الألوان بحيث تكون الكتابة أكثر وضوحاً، وجعل معاينات الروابط أكبر من حيث الحجم الأمر الذي يجعلها أسهل من حيث القراءة في كل الظروف، جنباً إلى جنب مع أيقونات محدثة وأزرار إعجاب وتعلق ومشاركة أكبر وأسهل من حيث الاستعمال والاستفادة منها.

وأدخلت منصة فيسبوك تعديلات صغيرة أخرى لتسهيل التنقل ضمنها، بحيث أنها تهدف إلى تحسين إمكانية تنقل الأشخاص ضمن خلاصة تغذية الأخبار من أجل إنشاء تجربة أكثر اتساقاً عبر معرفة المكان الذي سوف ينتقل إليه المستخدم قبل النقر على الرابط، ورؤية أصحاب المنشورات التي يجري التعلق ضمنها أو التفاعل معها، والعودة إلى خلاصة تغذية الأخبار بعد الانتهاء من القراءة عبر زر رجوع أكثر وضوحاً.