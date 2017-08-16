 مدينة «حجاج البر» بالقصيم.. محطة مؤقتة لضيوف الرحمن إلى الأماكن المقدسة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

مدينة «حجاج البر» بالقصيم.. محطة مؤقتة لضيوف الرحمن إلى الأماكن المقدسة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تعد مدينة “حجاج البر” الواقعة على طريق “القصيم – الرياض” السريع جنوبي مدينة بريدة، إحدى محطات إقامة ضيوف الرحمن المؤقتة وهم متوجهون أو عائدون من الأماكن المقدسة.

وتقدم المدينة التي يشرف عليها بشكلٍ دائم أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، خدماتها لحجاج بيت الله الحرام المارين بمنطقة القصيم، من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

ويشارك في المدينة عدد من القطاعات الحكومية والخيرية أبرزها إمارة القصيم، وأمانة المنطقة، وصحة القصيم، وإدارة التعليم، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراكز للشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر وأمن الطرق، وجمعية البر الخيرية في بريدة.

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