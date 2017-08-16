«الصحة» تعترف بنقص تطعيمات الالتهاب الكبدي.. قلق بين «المواطنين» و«الشورى» ينتقد

تواصل – الرياض:

اعترف المتحدث باسم وزارة الصحة مشعل الربيعان بعدم توافر تطعيم الالتهاب الكبدي للأطفال في عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة منذ أشهر عدة أشهر على مستوى المملكة.

وأكد الربيعان وفقاً لـ”عكاظ” “أن عدم توافره لا يقتصر على السعودية فحسب، بل نقص يجتاح العالم والعمل قائم على توفيره قريباً، داعياً المواطنين إلى عدم القلق، خصوصاً أن النقص عالمي، والمملكة تعمل على توفيره في أقرب فرصة، بحسب قوله.

قلق لدى الأمهات

وتسبب نفاد لقاح الوباء الكبدي الخاص بالأطفال حديثي الولادة من المستشفيات الحكومية والخاصة منذ أكثر من أربعة أشهر، في حالة من القلق والذعر بين الأمهات الذين يخشون إصابة أطفالهم بالمرض، مطالبين الوزارة بضرورة توفيره في أسرع وقت لاعتباره من التطعيمات الأساسية التي يحتاجها الطفل مرات عدة.

وبحسب موقع منظمة الصحة العالمية فإن نقص تطعيم الالتهاب الكبدي، يسبب مرض الالتهاب الكبدي A فيروس الالتهاب الكبدي الذي ينتشر في المقام الأول عندما يتناول شخص غير مصاب بعدواه (وغير مطعم ضده) أغذية أو مياهاً ملوثة ببراز شخص مصاب بعدوى المرض. وترتبط أسباب الإصابة بالمرض ارتباطاً وثيقاً بالمياه غير المأمونة وقصور خدمات الإصحاح وتردي قواعد النظافة الشخصية.

الشورى ينتقد

من جهة أخرى وجه أعضاء مجلس الشورى انتقادات لوزارة الصحة، خصوصاً فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية للوزارة.

وطالبت “الدكتورة أسماء الزهراني ــ عضو الشورى”، وزارة الصحة بوضع استراتيجية تجاه نفاد اللقاحات وعدم التعامل مع تلك القضية بعشوائية والعمل على معالجة الأسباب وفحص جميع الأطفال الصغار من سنة ونصف إلى سنتين، خصوصا الذين لم يتم تطعيمهم باللقاح حتى الآن من خلال العيادات المتواجدة في الأحياء.