«مسالخ مكة»: ذبح أكثر من 12 ألف رأس من الأغنام والأبقار في 3 أيام (صور)

تواصل- فريق التحرير:

تواصل الإدارة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة المقدسة أعمالها، خلال هذه الأيام، للإيفاء بالطلبات المتزايدة على اللحوم؛ حيث أنهت الأمانة منذ وقت مبكر تهيئة جميع المسالخ الموجودة بنطاق العاصمة المقدسة والوقوف على جاهزيتها وتطبيق كافة النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري للحوم، والتأكد من سلامة المذبوحات ومدى تطبيق كل الضوابط الفنية والاشتراطات الصحية.

وقال مدير عام المسالخ الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي: إنه توجد هناك 3 مسالخ كبيرة تعمل خلال هذه الأيام بالعاصمة المقدسة (مسلخان دائمان ومسلخ موسمي) تبلغ طاقاتها الاستيعابية حوالي 15.000 رأس بالساعة، وهي في أعلى درجات الجاهزية خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالاً متزايداً من ضيوف الرحمن.

وأضاف أنه تمت تهيئة جميع هذه المسالخ بكل ما تحتاجه من المعدات، والعمالة المدربة والأطباء البيطريين، والجزارين، وتشكيل عدد من الفرق الميدانية للقيام بعملية الرقابة والإشراف على تشغيل المسالخ.

وبلغ عدد المذبوحات خلال الثلاثة أيام الماضية 12.652 رأس من الأغنام والأبقار، منها 5010 في مسلخ مكة، و7576 في مسلخ المعيصم، و66 في مجزرة الأبقار، في حين تم إعدام عدد من الأغنام غير الصالح للاستهلاك بعد أن تم الكشف البيطري عليها وتبين عدم صلاحيتها.

وأشار الحتيرشي إلى أن إدارته تقوم أيضاً بتنفيذ عدد من الجولات التفتيشية الميدانية على محال الجزارة والملاحم بشكل مستمر، مؤكداً أن الأمانة حريصة على متابعة هذه المحال بشكل دوري للتأكد من حفظ اللحوم بطرق صحية وآمنة، خاصة مع تزامن موسم الحج وفترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى وضع خطة عمل وجدول زمني لمتابعة محال الجزارة والملاحم، من خلال فرق ميدانية تم تشكيلها خصيصا للقيام بجولات على تلك المحال والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

ونوه الحتيرشي إلى ما تحظى به هذه الخدمات من اهتمام ومتابعة من قبل سعادة وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس عبدالسلام بن سليمان مشاط، ولارتباطها بجانب مهم من جوانب الصحة العامة.