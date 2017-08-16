 احذر.. «14 نقطة» تُعرِّضك للمُساءلة وتجعلك مخالفاً لنظام حماية الطفل | صحيفة تواصل الالكترونية

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احذر.. «14 نقطة» تُعرِّضك للمُساءلة وتجعلك مخالفاً لنظام حماية الطفل

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احذر.. «14 نقطة» تُعرِّضك للمُساءلة وتجعلك مخالفاً لنظام حماية الطفل

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة حقوق الإنسان، عن 14 نقطة يعد مرتكبها مخالفاً لنظام حماية الطفل بالمملكة، وذلك وفقاً للمرسوم الملكي رقم: (م/14) والصادر بتاريخ 3/12/1436هـ.

وأكدت الهيئة في منشور عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” أن المادة الثالثة من نظام حماية الطفل بالمملكة، حددت النقاط التي تعد إيذاءً للأطفال أو إهمالاً لهم، وهي 14 نقطة، وقالت إن من يقع فيها يعد مرتكباً لأحد انتهاكات حقوق الإنسان للطفل بالمملكة، ومخالفاً لنظام حمايته.

واستعرضت الهيئة النقاط الـ 14 كالآتي:

  1. إبقاؤه دون سند عائلي
  2. عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها
  3. عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة
  4. التسبب في انقطاعه من التعليم
  5. وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر
  6. سوء معاملته
  7. التحرش به جنسياً أو تعريضه للاستغلال الجنسي
  8. استغلاله مادياً أو في الإجرام أو في التسول
  9. استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره
  10. تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسِنّه
  11. التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي
  12. التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته
  13. السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية
  14. كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية

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