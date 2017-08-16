احذر.. «14 نقطة» تُعرِّضك للمُساءلة وتجعلك مخالفاً لنظام حماية الطفل

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كشفت هيئة حقوق الإنسان، عن 14 نقطة يعد مرتكبها مخالفاً لنظام حماية الطفل بالمملكة، وذلك وفقاً للمرسوم الملكي رقم: (م/14) والصادر بتاريخ 3/12/1436هـ.

وأكدت الهيئة في منشور عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” أن المادة الثالثة من نظام حماية الطفل بالمملكة، حددت النقاط التي تعد إيذاءً للأطفال أو إهمالاً لهم، وهي 14 نقطة، وقالت إن من يقع فيها يعد مرتكباً لأحد انتهاكات حقوق الإنسان للطفل بالمملكة، ومخالفاً لنظام حمايته.

واستعرضت الهيئة النقاط الـ 14 كالآتي: