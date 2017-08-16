 «الجنائية الدولية» تُصدر أمراً باعتقال قائد بالجيش الليبي | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«الجنائية الدولية» تُصدر أمراً باعتقال قائد بالجيش الليبي «المالية» تطرح الإصدار الثاني من برنامج إصدار الصكوك الحكومية بالريال «صُنعت بأيدٍ سعودية».. هل تنجح المملكة في توطين صناعة الطائرات والقطع العسكرية؟ مسؤولة بالمجلس الصحي تكشف عن فساد كبير بالقطاع الصحي وتحدد طرق مواجهته «التايمز»: المملكة قررت التعامل بشكل عملي مع «العراق» لإحداث توازن يواجه «إيران» «البحرين»: تصريحات الخارجية الأمريكية «غير مناسبة» وتكشف عن «سوء فهم عميق» «الداخلية» توضح إجراءات السفر إلى البوسنة وزير الداخلية العراقي يتراجع.. ويؤكد: المملكة لم تطلب التوسط بينها وبين إيران توقعات «الأرصاد»: غيوم على معظم الأنحاء.. وأمطار بـ5 مناطق مصدر مسؤول: المملكة لم تطلب أية وساطة مع إيران.. وما تم تداوله عارٍ من الصحة الناجي الوحيد من هجوم «بوركينا فاسو» يروي اللحظات الأخيرة في حياة الداعيتين الكويتيين «العلي» و«الحسيني» تعرّف على الموعد المتوقع لبدء إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الحكومي

«الجنائية الدولية» تُصدر أمراً باعتقال قائد بالجيش الليبي

0
«الجنائية الدولية» تُصدر أمراً باعتقال قائد بالجيش الليبي
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

تواصل – وكالات:

أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمراً باعتقال قائد بالجيش الوطني الليبي وُجهت له اتهامات فيما يتعلق بالإعدام المزعوم لعشرات السجناء.

ويسعى ممثلو الادعاء في هذه المحكمة العالمية الدائمة لجرائم الحرب إلى تسليم محمود الورفلي لمواجهة اتهامات بارتكابه جرائم قتل خلال الصراع المسلح في ليبيا.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الورفلي” متهم بأنه ارتكب بشكل مباشر وأمر بارتكاب (عمليات) قتل كجريمة حرب” خلال سبع وقائع شملت 33 سجيناً في يونيو حزيران ويوليو تموز 2017 في بنغازي وبالقرب منها.

ويسيطر الجيش الوطني الليبي على الجزء الشرقي من ليبيا ويضغط من أجل تعزيز وجوده في وسط وجنوب البلاد حيث يواجه منافسة على السيطرة على تلك المناطق من قوات مرتبطة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وجماعات أخرى.

ودعت الأمم المتحدة الجيش الوطني الليبي إلى وقف الورفلي عن العمل بعد أن أظهر فيديو، في مارس آذار، ما بدا أنها عملية إعدام يقوم فيها الورفلي بإطلاق النار على ثلاثة رجال كانوا راكعين في مواجهة جدار وأياديهم مربوطة خلف ظهورهم. وقال الجيش إنه سيحقق في أي جرائم حرب محتملة، لكنه لم يُصدِر أي تفاصيل عن هذا التحقيق.

وفي يونيو الماضي أظهر تسجيلان مصوران آخران لما بدا أنها عمليات إعدام مماثلة نفذها جنودٌ من الجيش الوطني بناء على أوامر الورفلي.

والمحكمة الجنائية الدولية مختصة بجرائم الحرب في ليبيا بعد إحالة من مجلس الأمن الدولي في عام 2011 وتحقق بالفعل في مزاعم عن ارتكاب أعمال وحشية هناك.

شاهد ايضا

فندق سويسري يطلب من نزلائه «الصهاينة» الاستحمام قبل استخدام بِرَك السباحة

فندق سويسري يطلب من نزلائه «الصهاينة» الاستحمام قبل استخدام بِرَك السباحة

«المالية» تطرح الإصدار الثاني من برنامج إصدار الصكوك الحكومية بالريال

«المالية» تطرح الإصدار الثاني من برنامج إصدار الصكوك الحكومية بالريال

«صُنعت بأيدٍ سعودية».. هل تنجح المملكة في توطين صناعة الطائرات والقطع العسكرية؟

«صُنعت بأيدٍ سعودية».. هل تنجح المملكة في توطين صناعة الطائرات والقطع العسكرية؟

نيجيريا.. عشرات القتلى والجرحى في تفجير نفذته 3 نساء

نيجيريا.. عشرات القتلى والجرحى في تفجير نفذته 3 نساء

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>