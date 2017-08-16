شيخوخة بدون التهاب مفاصل.. مع هذه العادات

تواصل – وكالات:

خلصت دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة هارفارد الأمريكية، إلى أن التهاب المفاصل في الركبتين هو مرض يمكن الوقاية منه.

ويقول الباحثون إن هذا المرض أصبح يصيب الكثير من الناس بسبب انتشار السمنة والتغيرات في نمط الحياة مثل النظام الغذائي وأنواع الأحذية المنتشرة في الأسواق. وأضافوا: «مرض هشاشة العظام يؤثر على 8.8 مليون شخص في بريطانيا الذين تزيد أعمارهم على 45 سنة».

وقال دانيال ليبرمان، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة هارفارد، إنه يمكن تجنب العديد من حالات الإصابة بالتهاب المفاصل بخطوات بسيطة، مضيفاً: «التهاب المفاصل في الركبة ليس نتيجة ضرورية للشيخوخة».

وقدم ليبرمان مجموعة من النصائح للوقاية من هذا المرض: ممارسة الرياضة بانتظام، سواء لتقوية العضلات أو الحفاظ على اللياقة البدنية، وإذا كانت مفاصلك تؤلمك، امنحها بعض الراحة قبل ممارسة التمارين الرياضية.

والحفاظ على الوزن الصحي، أو فقدان الوزن في حال كان وزنك مبالغاً فيه، تجنب الحركات التي تؤثر على المفاصل، مثل الركوع المفرط أو الالتواء أو رفع الأوزان الثقيلة، وتنظيم مستويات السكر في الدم، حيث أظهرت أبحاث أن مرض السكري يعتبر عاملاً خطيراً في الإصابة بالتهاب المفاصل.