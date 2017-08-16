 «الصندوق العقاري»: تقليص فترة الحصول على الدعم كاملاً إلى 20 يوماً | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

تونس ..جمعية أئمة المساجد ترفض تصريحات «السبسي» حول زواج المسلمة بغير المسلم والمساواة في الإرث «الطاقة والصناعة» ترصد رداءة المنتجات المستخدمة في تصنيع البيوت الجاهزة «الجنائية الدولية» تُصدر أمراً باعتقال قائد بالجيش الليبي «المالية» تطرح الإصدار الثاني من برنامج الصكوك الحكومية بالريال «صُنعت بأيدٍ سعودية».. هل تنجح المملكة في توطين صناعة الطائرات والقطع العسكرية؟ مسؤولة بالمجلس الصحي تكشف عن فساد كبير بالقطاع الصحي وتحدد طرق مواجهته «التايمز»: المملكة قررت التعامل بشكل عملي مع «العراق» لإحداث توازن يواجه «إيران» «البحرين»: تصريحات الخارجية الأمريكية «غير مناسبة» وتكشف عن «سوء فهم عميق» «الداخلية» توضح إجراءات السفر إلى البوسنة وزير الداخلية العراقي يتراجع.. ويؤكد: المملكة لم تطلب التوسط بينها وبين إيران توقعات «الأرصاد»: غيوم على معظم الأنحاء.. وأمطار بـ5 مناطق مصدر مسؤول: المملكة لم تطلب أية وساطة مع إيران.. وما تم تداوله عارٍ من الصحة

«الصندوق العقاري»: تقليص فترة الحصول على الدعم كاملاً إلى 20 يوماً

0
«الصندوق العقاري»: تقليص فترة الحصول على الدعم كاملاً إلى 20 يوماً

تواصل- الرياض:

قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، إن “الصندوق استطاع تقليل فترة الانتظار للحصول على الدعم من سنتين إلى 20 يوماً للحصول على كامل القرض، بعد استيفاء الشروط الخاصة، ويواصل الصندوق من خلال دفعات برنامج سكني، تقليص قوائم الانتظار، وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية”.

وأضاف العمودي في مؤتمر صحفي، أن المقبولين يشكلون 12% من مجمل الحاصلين على التمويل المدعوم، الذين بلغ عددهم 53 ألف مواطن، لافتًا إلى أن الصندوق أعلن منذ إطلاق برنامج (سكني) حتى هذه الدفعة، نحو 54 ألف تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، وتمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عاماً إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة”.

 

شاهد ايضا

«الطاقة والصناعة» ترصد رداءة المنتجات المستخدمة في تصنيع البيوت الجاهزة

«الطاقة والصناعة» ترصد رداءة المنتجات المستخدمة في تصنيع البيوت الجاهزة

نصائح طبية مهمة تساعد الحاج في أدء مناسكه

نصائح طبية مهمة تساعد الحاج في أدء مناسكه

«مجلس المنافسة» يُغرّم 7 شركات «أرز» 46 مليون ريال

«مجلس المنافسة» يُغرّم 7 شركات «أرز» 46 مليون ريال

«صُنعت بأيدٍ سعودية».. هل تنجح المملكة في توطين صناعة الطائرات والقطع العسكرية؟

«صُنعت بأيدٍ سعودية».. هل تنجح المملكة في توطين صناعة الطائرات والقطع العسكرية؟

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>