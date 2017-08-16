«الصندوق العقاري»: تقليص فترة الحصول على الدعم كاملاً إلى 20 يوماً

تواصل- الرياض:

قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، إن “الصندوق استطاع تقليل فترة الانتظار للحصول على الدعم من سنتين إلى 20 يوماً للحصول على كامل القرض، بعد استيفاء الشروط الخاصة، ويواصل الصندوق من خلال دفعات برنامج سكني، تقليص قوائم الانتظار، وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية”.

وأضاف العمودي في مؤتمر صحفي، أن المقبولين يشكلون 12% من مجمل الحاصلين على التمويل المدعوم، الذين بلغ عددهم 53 ألف مواطن، لافتًا إلى أن الصندوق أعلن منذ إطلاق برنامج (سكني) حتى هذه الدفعة، نحو 54 ألف تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، وتمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عاماً إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة”.