 نيجيريا.. عشرات القتلى والجرحى في تفجير نفذته 3 نساء | صحيفة تواصل الالكترونية

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نيجيريا.. عشرات القتلى والجرحى في تفجير نفذته 3 نساء

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نيجيريا.. عشرات القتلى والجرحى في تفجير نفذته 3 نساء

تواصل – وكالات:

قتل 28 شخصا على الأقل واصيب 82 آخرون بجروح في هجوم نفذته الثلاثاء ثلاث نساء فجرن أحزمتهن الناسفة في مدينة مانداراري الواقعة على بعد 25 كلم من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا كما أفادت مصادر محلية.

وقال بابا كورا المسؤول في ميليشيات مدنية تقاتل جماعة بوكو حرام الجهادية إن “ثلاث نساء فجرن أحزمتهن الناسفة عند مدخل مخيم للنازحين مما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و82 جريحا”.

وأوضح وفقا لـ- فرانس 24 – أن “المرأة الأولى فجرت حزامها الناسف قرابة الساعة 18 (17,00 ت غ) في السوق الواقع في مدخل المخيم، فسادت أجواء من الذعر بينما راح الباعة يغلقون متاجرهم، وعندها فجرت امرأتان أخريان نفسيهما، مما تسبب بسقوط العدد الأكبر من القتلى والجرحى”.

بدوره أكد ابراهيم ليمان القيادي في إحدى الميليشيات المنضوية في القتال ضد الجهاديين إن الاعتداء نفذته النساء الثلاث وإن “أكثر من 80 جريحا نقلوا إلى مستشفى مايدوغوري”، كبرى مدن شمال شرق نيجيريا.

 وبحسب مصادر في مستشفى مايدوغوري فإن أعدادا كبيرة من الجرح والقتلى نقلوا إلى المستشفى عصر الثلاثاء.

وتقع مانداراري في مقاطعة كوندوغا على بعد كيلومترات قليلة من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو التي شهدت مؤخرا العديد من الهجمات.

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