 نصائح طبية مهمة تساعد الحاج في أدء مناسكه | صحيفة تواصل الالكترونية

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نصائح طبية مهمة تساعد الحاج في أدء مناسكه

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نصائح طبية مهمة تساعد الحاج في أدء مناسكه

تواصل – الرياض:

نبهت الصيدلانية مرام الرشيدي؛ الحجاجَ الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب أو السكر أو الربو أن يحرصوا على حمل أدويتهم في شنطة اليد وليس شنطة السفر، حتى لا تتعرض للكسر، وكي لا يتأخروا في أخذ الدواء في وقته، أو فسادها لسوء تخزينها.

وقالت الرشيدي: إن من الواجب أخذها في وقت معين والتأكد من صلاحية الدواء، ويجب تلقي اللقاحات للحج قبل السفر بعشرة أيام على الأقل، بالإضافة لاستشارة الطبيب في نوع اللقاحات المناسبة للأطفال قبل الحج، ولا بد من أخذ كمامات طبية وواقي شمس ومظلة وإسعافات أولية، وعلى السيدات الحوامل وكبار السن طلب النصيحة الطبية قبل السفر للحج.

كما دعت الرشيدي الحجاج أثناء ممارسة الشعائر إلى عدم أكل طعام غير مطهي جيداً، وعدم الشراء من الباعة الجائلين فقد تكون ناقلة للجراثيم، ويفضل شرب المياه والعصائر المعبأة في عبوات مغلقة لتجنب عدوى الجهاز الهضمي، وإذا تعرض الحاج لا سمح الله لوعكة صحية أثناء تواجده في الحج مثل آلام البطن بأنواعها فعلية مراجعة أقرب عيادة لأخذ العلاج المناسب، حسب “الرياض”

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