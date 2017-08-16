«مجلس المنافسة» يُغرّم 7 شركات «أرز» 46 مليون ريال

تواصل- الرياض:

غرَّم مجلسُ المنافسة، شركةً لاستيراد وبيع الأرز 5 ملايين ریال؛ لتكون ثاني غرامة يفرضها المجلس على شركات الأرز خلال 8 أيام فقط، وفقاً لـ”عكاظ”.

ووصل إجمالي قيمة الغرامات التي فرضها المجلس حتى أمس الثلاثاء على شركات الأرز المخالفة العاملة في السوق السعودية 46 مليون ریال، وزعت على 7 شركات، خمس منها حصلت على مخالفتين بإجمالي غرامات بلغ 8 ملايين ریال للشركة الواحدة، واثنتان حصلتا على غرامة واحدة بتكلفة 3 ملايين ریال.

يأتي ذلك بعدما دأب المجلس على فرض غرامات بقيمة 3 ملايين ريال على شركات الأرز في المخالفة الأولى، و5 ملايين ريال عند تكرار الشركة للمخالفة، لتسجل مخالفة أمس الرقم 12، التي أعلنها المجلس بشأن شركات الأرز خلال السنوات الثلاث الأخيرة.