الرقابة البيطرية: لدينا 6 ملايين رأس ماعز.. ونواجه طاعون «المجترات الصغيرة» باللقاح

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كشف المدير العام للصحة العامة والرقابة البيطرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور علي الدويرج عن أن أعداد الماعز في المملكة تبلغ أكثر من 6 ملايين رأس، وتمثل 21.2% من إجمالي الثروة الحيوانية، فيما تشكل منطقة مكة المكرمة النسبة الأعلى في تعداد الماعز، وفقاً لإحصاءات التعداد الزراعي.

وأكد الدويرج أنه توجد إصابات بمرض طاعون المجترات الصغيرة في عدد من المناطق، وأنه يتم الاشتباه بالإصابة به بالأعراض الظاهرية، ويتم التأكد من الإصابة باستخدام التحاليل المخبرية.

وشدد وفقاً لـ”الوطن” على أنه يجب تحصين الماعز باللقاح الخاص به للوقاية من الإصابة بهذا المرض، موضحاً أنه يتم إنتاجه في مركز إنتاج‏ اللقاحات البيطرية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ويتم تدعيم المخزون الاستراتيجي من هذا اللقاح عبر استيراد كميات إضافية منه.

وأوضح الدويرج أن هذا المرض مدرج ضمن الأمراض التي ستتم السيطرة عليها، إن شاء الله، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، وسيشمل: تحصين الحيوانات، والإنذار المبكر باحتمالات حدوث المرض، والاستجابة السريعة في حالات حدوثه في أي منطقة، وصولاً إلى الاستئصال الكلي للمرض في المستقبل.

من جانب آخر أكد رئيس فرع الجمعية الطبية البيطرية السعودية في القطيف، الدكتور محمود الخميس لـ«الوطن»، أمس، 5 أمراض شائعة تصيب الماعز في المملكة وهي: التسمم الدموي، والتسمم المعوي، وطاعون المجترات الصغيرة، والحمى القلاعية، والالتهاب الرئوي البلوري المعدي والمعروف بمرض أبو رمح عند المربين، موضحاً أن هناك أمراضاً تسببها طفيليات خارجية، إضافة إلى آفات على جسم الحيوان المصاب كالجرَب والقمل والقراد.