وزير الداخلية العراقي يتراجع.. ويؤكد: المملكة لم تطلب التوسط بينها وبين إيران

تواصل – وكالات

تراجع وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي عن تصريحاته بشأن طلب السعودية من رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، “بالتوسّط من أجل تخفيف التوتّر بينها وبين إيران”.

ونفى الأعرجي، في بيان نشره موقع “السومرية نيوز”، طلب الرياض من بغداد التوسط بينها وطهران. وقال الأعرجي: “السعودية لم تطلب من العبادي التوسط بينها وبين إيران”.

ويأتي تراجع وزير الداخلية العراقي بعد ساعات قليلة من نفي مصدر مسؤول بالمملكة العربية السعودية، طلب السعودية أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران.

وأوضح المصدر في تصريحات نشرتها “تواصل” في وقت سابق، “أن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً”.

وأكد المصدر تمسك الممملكة بموقفها الثابت الرافض لأي تقارب بأي شكل كان مع النظام الإيراني الذي يقوم بنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم ويقوم بالتدخل بشؤون الدول الأخرى، وأن المملكة ترى أن النظام الإيراني الحالي لا يمكن التفاوض معه بعد أن أثبتت التجربة الطويلة أنه نظام لا يحترم القواعد والأعراف الدبلوماسية ومبادئ العلاقات الدولية وأنه نظام يستمرئ الكذب وتحريف الحقائق.

ومن الجدير بالذكر أن السبب الرئيسي في هذا اللغط هي تصريحات سابقة أدلى بها وزير الداخلية العراقي، في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، قال فيها أن السعودية طلبت من بلاده رسميًا “التوسّط من أجل تخفيف التوتّر بين السعودية وإيران”، وهو الأمر الذي عاد وتراجع عنه ونفته مصادر مسؤله بالمملكة.

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