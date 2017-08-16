 فندق سويسري يطلب من نزلائه «الصهاينة» الاستحمام قبل استخدام بِرَك السباحة | صحيفة تواصل الالكترونية

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فندق سويسري يطلب من نزلائه «الصهاينة» الاستحمام قبل استخدام بِرَك السباحة

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فندق سويسري يطلب من نزلائه «الصهاينة» الاستحمام قبل استخدام بِرَك السباحة

تواصل- وكالات:

احتج الكيان الصهيوني لدى الحكومة السويسرية على دعوة فندق سويسري النزلاء اليهود إلى الاستحمام قبل دخول برك السباحة، وفقاً لما نشرته شبكة “BBC”.

ونُشرت صورة للوحة الموضوعة في كبائن الاستحمام على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد أن تحدث أحد اليهود عن الموضوع على شاشة القناة الثانية العبرية.

وقال أحد الذين أجرت القناة مقابلة معهم، “كان العاملون في الفندق لطفاء، لكني نزلت في صباح أحد الأيام لأرى تلك اللوحة التي كتب عليها: إلى ضيوفنا اليهود، رجالاً ونساء وأطفالاً، يُرجى الاستحمام قبل استخدام حمامات السباحة، وإذا خرقتم القانون سنكون مضطرين لإغلاقها أمامكم”.

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