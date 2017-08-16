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«الداخلية» توضح إجراءات السفر إلى البوسنة

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«الداخلية» توضح إجراءات السفر إلى البوسنة
اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول

تواصل – الرياض:

قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، إن سفارة خادم الحرمين الشريفين بسراييفو تلقت عدة استفسارات هاتفية وخطية من بعض المواطنين حول “السماح بدخول مواطني المملكة إلى جمهورية البوسنة والهرسك دون تأشيرة”.

وأفادت السفارة بأنها تلقت مذكرة وزارة خارجية البوسنة والهرسك المتضمنة بأنه “لا يسمح بدخول مواطني المملكة إلا عن طريق رحلة مباشرة من المملكة إلى البوسنة والهرسك فقط”.

وأشار إلى أن دخول مواطني المملكة للبوسنة والهرسك تتم بما يلي:

• الحصول على تأشيرة دخول إلى البوسنة والهرسك.

• الدخول لحاملي التأشيرة “شينغين” الصالحة والمتعددة أو تأشيرة إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو رخصة الإقامة الملائمة في الدول الموقعة على اتفاقية “شينغين” أو دول الاتحاد الأوروبي، وعن طريق هذه الدول “الدول الموقعة على اتفاقية شينغين أو دول الاتحاد الأوروبي” مباشرة إلى البوسنة والهرسك فقط.

• حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وتستحسن السفارة حصول الزائر على تأشيرة الدخول للبوسنة والهرسك وضرورة الالتزام بمدة الإقامة التي تمنح له عند منفذ القدوم حتى لا يتعرض للمساءلة. حسب “الرياض”

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