 مسؤولة بالمجلس الصحي تكشف عن فساد كبير بالقطاع الصحي وتحدد طرق مواجهته | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«الجنائية الدولية» تُصدر أمراً باعتقال قائد بالجيش الليبي «المالية» تطرح الإصدار الثاني من برنامج الصكوك الحكومية بالريال «صُنعت بأيدٍ سعودية».. هل تنجح المملكة في توطين صناعة الطائرات والقطع العسكرية؟ مسؤولة بالمجلس الصحي تكشف عن فساد كبير بالقطاع الصحي وتحدد طرق مواجهته «التايمز»: المملكة قررت التعامل بشكل عملي مع «العراق» لإحداث توازن يواجه «إيران» «البحرين»: تصريحات الخارجية الأمريكية «غير مناسبة» وتكشف عن «سوء فهم عميق» «الداخلية» توضح إجراءات السفر إلى البوسنة وزير الداخلية العراقي يتراجع.. ويؤكد: المملكة لم تطلب التوسط بينها وبين إيران توقعات «الأرصاد»: غيوم على معظم الأنحاء.. وأمطار بـ5 مناطق مصدر مسؤول: المملكة لم تطلب أية وساطة مع إيران.. وما تم تداوله عارٍ من الصحة الناجي الوحيد من هجوم «بوركينا فاسو» يروي اللحظات الأخيرة في حياة الداعيتين الكويتيين «العلي» و«الحسيني» تعرّف على الموعد المتوقع لبدء إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الحكومي

مسؤولة بالمجلس الصحي تكشف عن فساد كبير بالقطاع الصحي وتحدد طرق مواجهته

0
مسؤولة بالمجلس الصحي تكشف عن فساد كبير بالقطاع الصحي وتحدد طرق مواجهته

تواصل – الرياض:

أكدت الدكتورة تغريد الغيث، المدير العام لاستراتيجية الرعاية الصحية في المجلس الصحي السعودي، وجود فساد داخل القطاعات الحكومية وعلى رأسها القطاع الصحي الذي يسمح بتطوير الفساد ــ بحسب قولها ــ محذرة من تأثير ذلك في رسم السياسات الصحية بالمملكة.

واعتبرت المسؤولة بالمجلس الصحي السعودي، في دراسة أجرتها عن “الكرامة التي يتلقاها المرضى في القطاعات الصحية” وألقتها في مؤتمر “مكافحة الفساد” الذي أقيم أخيراً في الرياض، أن الأسباب الرئيسة في الفساد هو “انعدام الإحساس بالمسؤولية، وانخفاض الرواتب، وتدني مستوى الإنفاق على الرعاية الصحية وموازنات الأبحاث، وتعمد انتهاك النزاهة وسوء استخدام الصلاحيات، وتقارب المصالح بين الأقرباء والأصدقاء”.

وعن أشكال الفساد في القطاع الصحي بالمملكة، قالت الغيث: “الرشاوى في القطاع الصحي هي أحد أبرز مظاهر الفساد، وتأتي على أنواع منها: رشاوى مالية، وعينية في مقابل العمولات والسياسات المتخذة لتسيير عمليات التعامل، فضلاً عن السرقة من المنشآت الصحية أو سوء الاستخدام لها”.

وتابعت ومن أشكال الفساد أيضاً “سوء استخدام السلطة والمنصب، والترويج غير الأخلاقي لبعض الأدوية، ودفع مبالغ أكبر من المستحقة لمقدمي الخدمات الصحية، وعدم وجود حوافز لاختيار موردين منخفضي الكلفة وعالية الجودة وهذه النقطة مهمة جداً في ظل التحول الحاصل في جميع القطاعات، وفشل الموردين في تقديم الخدمات أو المشاريع وعدم خضوعهم للمساءلة بين المعدات والأدوية التي من المفترض أن تقدم بالمجان وأضيف عليها كذلك سوء توزيعها يعتبر نوعاً من أنواع الفساد”.

وأشارت الغيث إلى أن المجلس الصحي السعودي أجرى دراسة لبعض المرضى عن درجة الاحترام لكرامة المريض عند تلقيه الرعاية الصحية في العيادات الخارجية؟” فكانت نتيجتها “أن الكرامة أعلى لمن لديه تغطية صحية في المستشفيات الخاصة ولمن يتلقى العلاج في المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية والمستشفيات التخصصية ولمن لديه تأمين صحي خاص”.

أما بالنسبة للتعليم فسُجل أن من لديه دراسات عليا أعطوا درجات أعلى للكرامة، كلما كان مستوى التعليم عالياً كان مستوى الرضا أعلى مقارنة مع مستويات التعليم الأخرى، وهذا يدل على أن هناك خللاً في النظام وفساداً إدارياً، وهذه من إحدى النقاط التي يجب التركيز عليها في أساليب تعزيز النزاهة وذلك بحسب قولها.

وفي إجابة لسؤال عن كيف تقوم أسلوب تواصل الطبيب معك أو مقدم الرعاية الصحية في العيادات الخارجية وفي فترة التنويم، قالت إن الدراسة كشفت عن أن “مستوى التواصل عالياً لمن لديه تغطية صحية في المستشفيات الخاصة والعلاج في الوزارات الداخلية والحرس والمستشفيات التابعة للدفاع والتعليم ولمن يمتلك التأمين الصحي الخاص، وكذلك في التعليم النتيجة نفسها”.

وعن الحلول لمواجهة ظاهرة الفساد بالقطاع الصحي قالت: «ينبغي استخدام أكثر من وسيلة لمكافحة الفساد، كذلك لا بد من تحديد أولوياتنا، بماذا نبدأ، حتى نستطيع نمرحلها ونحقق نتائج إيجابية، ولا بد من مشاركة القطاعات الأخرى، وأن تعمل وتتكاتف الجهات جميعها في وضع الخطة. كذلك لا بد أن تتضمن كل الأنظمة الصحية فقرات واضحة في جوانب مكافحة الفساد، خصوصاً تلك المتعلقة بالاستثمارات والتعاملات المستقبلية».

شاهد ايضا

نصائح طبية مهمة تساعد الحاج في أدء مناسكه

نصائح طبية مهمة تساعد الحاج في أدء مناسكه

«الجنائية الدولية» تُصدر أمراً باعتقال قائد بالجيش الليبي

«الجنائية الدولية» تُصدر أمراً باعتقال قائد بالجيش الليبي

«مجلس المنافسة» يُغرّم 7 شركات «أرز» 46 مليون ريال

«مجلس المنافسة» يُغرّم 7 شركات «أرز» 46 مليون ريال

«المالية» تطرح الإصدار الثاني من برنامج الصكوك الحكومية بالريال

«المالية» تطرح الإصدار الثاني من برنامج الصكوك الحكومية بالريال

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>