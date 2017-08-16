 بعد اشتعال آلاف الأفدنة.. اليونان تطلب مساعدة أوروبا لإخماد حرائق الغابات | صحيفة تواصل الالكترونية

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بعد اشتعال آلاف الأفدنة.. اليونان تطلب مساعدة أوروبا لإخماد حرائق الغابات

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بعد اشتعال آلاف الأفدنة.. اليونان تطلب مساعدة أوروبا لإخماد حرائق الغابات

تواصل- واس:

طلبت اليونان من شركائها الأوروبيين، المساعدة للحيلولة دون انتشار ألسنة اللهب جراء استمرار حرائق الغابات شمال شرقي أثينا لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء اليونانية ستافرولا ماليري بأن الحريق يتوسع بسرعة كبيرة؛ ونظرًا لشدة حرائق الغابات وتوسع نطاقها قدمت اليونان طلبًا للحصول على وسائل جوية لإخمادها.

واشتعلت النيران في منطقة كالاموس الساحلية شمال شرقي أثينا وامتدت إلى ثلاث بلدات أخرى وألحقت أضرارًا بعشرات المنازل وأحرقت آلاف الفدانات من غابات الصنوبر، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في المنطقة.

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