 طرق طبيعية تُحفز نمو الشعر | صحيفة تواصل الالكترونية

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طرق طبيعية تُحفز نمو الشعر

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طرق طبيعية تُحفز نمو الشعر

 

تواصل – وكالات:

يتأثر معدّل نمو الشعر بمجموعة من العوامل بعضها وراثي، وبعضها يرجع إلى نمط التغذية، والنشاط البدني، إلى جانب مستوى التوتر الذي تفيد الدراسات أنه عامل لا يُستهان به. بالمقابل، يمكنك القيام ببعض الإجراءات الطبيعية التي تزيد نمو الشعر، وبالتالي تكبح الصلع.

إليك أفضل الطرق لتحفيز نمو الشعر:

* اتبع نظاماً غذائياً غنياً بالبروتين قليل الدهن، مثل الأسماك والبيض واللحوم الحمراء الخالية من الدهون.

* استخدم هلام (جِل) الصبّار أو الألوفيرا بوضعه مباشرة على فروة الرأس، فقد أثبت نجاحه، وهو من العلاجات التقليدية الشعبية لزيادة نمو الشعر.

* بعض تمارين التأمل تحفّز نمو الشعر، مثل الوقوف على اليدين مع إسناد الجسم إلى الحائط، والتمارين التي تتضمن حركة انحناء للأمام، لأنها تزيد تدفق الدم باتجاه الرأس.

* تدليك فروة الرأس يومياً في الصباح باستخدام قطرات قليلة من زيت النعناع.

* يمكنك استخدام مجموعة من الزيوت الطبيعية لتدليك فروة الرأس، مثل: زيت الروزماري، وزيت اللافندر، وزيت جوز الهند، وزيت اللوز. مدة التدليك دقيقتان.

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