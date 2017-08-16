بالفيديو.. إندونيسي حافظ للقرآن يصلي ويتلو كتاب الله وهو في غيبوبة بالمستشفى

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لأحد حفظة القرآن في إندونيسيا يصلي ويقرأ القرآن وهو في حالة إغماء وغيبوبة دخل فيها بعدما تعرض لحادث مروري.

وقال بعض المغردين: إن المقطع المتداول هو للشيخ الحافظ عبدالرحيم شمسوري، وهو من إندونيسيا، ويحفظ القرآن بالقراءات السبع، ونال المركز الأول في مسابقة لحفظ القرآن قبل ذلك.

وبحسب رواد مواقع التواصل، فقد تعرَّض الشيخ “شمسوري” لحادث مروري أدى إلى دخوله في حالة غيبوبة، غير أنه ظل طوال فترة الإغماء يصلي ويقرأ القرآن، ما أثار إعجاب العاملين بالمستشفى، ورواد “تويتر” الذين أكدوا أن حالته تكشف مدى ارتباطه الكبير وتعلقه بالصلاة والقرآن.