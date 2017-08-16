 «أم» تطلب نبش قبر ابنها في جدَّة بعد عام من وفاته لـ«سبب غريب» | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

توقعات «الأرصاد»: غيوم على معظم الأنحاء.. وأمطار بـ5 مناطق مصدر مسؤول: المملكة لم تطلب أية وساطة مع إيران.. وما تم تداوله عارٍ من الصحة الناجي الوحيد من هجوم «بوركينا فاسو» يروي اللحظات الأخيرة في حياة الداعيتين الكويتيين «العلي» و«الحسيني» تعرّف على الموعد المتوقع لبدء إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الحكومي مصادر: «التعليم» تتجه إلى إلغاء إجازتي الفصلين «الأول والثاني» منفذ «جديدة عرعر» يستقبل أكثر من 9 آلاف حاج عراقي بعد تصريحات الرئيس التونسي.. باحث شرعي: المساوة في الإرث والزواج بغير المسلم انكسار وخضوع لثقافة الغرب خبير قانوني يوضح تفاصيل قرار «مجلس القضاء» بمنح الحضانة للأم دون رفع دعوى المدينة المنورة.. حريق بمستشفى محافظة «بدر» ونقل المرضى المنومين احترازياً برئاسة نائب خادم الحرمين.. «الشؤون السياسية» يناقش التطورات الإقليمية والدولية استشهد بميدان الشرف.. جموع المصلين تشيع الجندي أول «شريفي» في أبو عريش «صحة جدة»: 5 فرق طبية تباشر حريق المنطقة التاريخية واستنفار بالمستشفيات القريبة

«أم» تطلب نبش قبر ابنها في جدَّة بعد عام من وفاته لـ«سبب غريب»

0
«أم» تطلب نبش قبر ابنها في جدَّة بعد عام من وفاته لـ«سبب غريب»
تعبيرية

تواصل- جدة:

رفضت محكمة في جدة، دعوى مواطنة طلبت نبش قبر ابنها بعد مرور عام كامل على وفاته، مُدعيةً أنها ترغب في إعادة دفنه بموقع آخر؛ كونه دُفن المرة الأولى دون الرجوع إليها.

وقالت مصادر، إن المواطنة تقدمت بدعوى تطالب بتمكينها من إخراج جثة ابنها ودفنه بمعرفتها؛ بحجة أن حفيدتها وزوجها دفناه دون الرجوع إليها، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضحت أن ابنة المتوفى أقرت في أقوالها أن جثة والدها ظلت في ثلاجة الموتى بالمستشفى أسبوعاً كاملاً؛ بسبب امتناع جدتها المدعية استلام الجثة حتى يحضر ابنها الآخر.

وأضافت المصادر أن ابنة المتوفى تخوفت من قيام المستشفى بدفنه بالتنسيق مع البلدية مع مرور الوقت، لتقرر هي دفنه بمعرفتها وفق الإجراء المتبع نظاماً، كما قدمت صورة من تصريح دفن والدها.

وبينت أن المحكمة رفضت في النهاية طلب الأم معللةً ذلك بأنه طلب لا يقوله عاقل ولا دليل له في شرع أو نظام، خاصةً أن دفن المتوفى كان بمعرفة ابنته وزوجها.

شاهد ايضا

تراجع كبير في أعداد الباكستانيين العاملين بالمملكة

تراجع كبير في أعداد الباكستانيين العاملين بالمملكة

توقعات «الأرصاد»: غيوم على معظم الأنحاء.. وأمطار بـ5 مناطق

توقعات «الأرصاد»: غيوم على معظم الأنحاء.. وأمطار بـ5 مناطق

مصدر مسؤول: المملكة لم تطلب أية وساطة مع إيران.. وما تم تداوله عارٍ من الصحة

مصدر مسؤول: المملكة لم تطلب أية وساطة مع إيران.. وما تم تداوله عارٍ من الصحة

تعرّف على الموعد المتوقع لبدء إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الحكومي

تعرّف على الموعد المتوقع لبدء إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الحكومي

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>