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توقعات «الأرصاد»: غيوم على معظم الأنحاء.. وأمطار بـ5 مناطق

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توقعات «الأرصاد»: غيوم على معظم الأنحاء.. وأمطار بـ5 مناطق

 

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان (تشمل السواحل منها) وكذلك على مرتفعات (عسير، الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة).

كما توقعت الهيئة أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق عسير وجازان والباحة. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة مع فرصة تكون سحب رعدية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي تبوك والجوف .كما يستمر تأثر السواحل الغربية والشرقية للمملكة بالارتفاع في معدل الرطوبة النسبية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي. وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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