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تراجع كبير في أعداد الباكستانيين العاملين بالمملكة

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تراجع كبير في أعداد الباكستانيين العاملين بالمملكة

تواصل- سامر محمد:

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الهجرة والتوظيف الخارجي في باكستان تراجعا كبيرا في أعداد الباكستانيين الملتحقين بسوق العمل في الخارج، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت صحيفة “داون” الباكستانية إلى تراجع أعداد الباكستانيين المتوجهين للعمل في المملكة هذا العام بشكل حاد، حيث بلغ عددهم خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 17% من مجموع الباكستانيين الملتحقين بسوق العمل في السعودية العام الماضي.

وأضافت أن المملكة استقدمت 77600 باكستانيا في الفترة من يناير إلى يونيو العام الجاري، مقارنة بـ462 ألفا و598 باكستانيا خلال العام الماضي كله.

وتحدثت عن أن تراجع معدلات التوظيف من شأنها أن تؤثر سلبا على التحويلات التي تراجعت بالفعل بعد 13 عاما من النمو، وشهدت التحويلات القادمة من المملكة خلال العام المالي الماضي تراجعا بنسبة 8.3%.

وتعد المملكة أكبر مصدر للتحويلات إلى باكستان، حيث أرسلت العمالة الباكستانية 5.4 مليارات دولار أو ما يعادل أكثر من 28% من مجموع تحويلات العمالة الباكستانية حول العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن العمالة الباكستانية التي فقدت وظائفها في الخارج بدأت في العودة لديارها، وتقدر أعدادها بنحو 260 ألفا عادوا إلى باكستان خلال العامين الماضيين.

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