الناجي الوحيد من هجوم «بوركينا فاسو» يروي اللحظات الأخيرة في حياة الداعيتين الكويتيين «العلي» و«الحسيني»

تواصل – وكالات:

روى الناجي الوحيد من الهجوم على المطعم التركي في بوركينا فاسو، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الداعيتين الكويتيين وليد العلي وفهد الحسيني، والذين توفيا في الاعتداء الآثم القريب من الفندق الذي كانا يقيمان في بواجادوجو.

وقال المواطن البوركيني عبدالمعز أكامبي الذي يدرس في الكويت منذ خمس سنوات: “التقينا بالشيخين في المطار البوركيني في الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة عصرًا، ثم رافقناهما للفندق واطمأننا على وضع أغراضهما ومكان اقامتهما، واتفقنا على أن نلتقي في تمام الساعة السادسة.

وأضاف: “عندما وجد الشيخان المسجد قريبًا من الفندق فضّلا أن يؤديا صلاتي المغرب والعشاء في المسجد، واتفقنا على أن نأتي إليهما لنصحبهما بالسيارة إلى هذا المسجد القريب، وبالفعل كنا في الفندق حسب الموعد المتفق عليه ومعنا سيارة لكن الشيخين فضّلا الذهاب للمسجد سيرًا على الأقدام”.

وتابع: “صلّى بنا الدكتور وليد صلاة المغرب، حيث أمّ المصلين ثم ألقى محاضرة تحدث فيها عن فضائل القرآن الكريم، وبعد صلاة العشاء خرجنا من المسجد متوجهين للفندق، لكن الشيخ فهد بعد أن بحث في الإنترنت ووجد أن هناك مطعمًا تركيًّا قريبًا من الفندق، اقترح تناول العشاء في هذا المطعم الذي وصلنا إليه قرابة الساعة التاسعة مساءً”.

واستطرد قائلاً: “قبل الدخول للمطعم تم تفتيشنا من قبل أفراد أمن المطعم، وعندما همست في أذن الدكتور ملتمّسًا العذر لهذا التفتيش أجابني بالقول: كلنا نشجع الأمن دعهم يؤدون عملهم فلا مشكلة في ذلك، ثم دخلنا المطعم وطلبنا كباب وبعض المشروبات وجلسنا، وأثناء الجلوس كان حديثنا عن الدورة العلمية للشيخين وعدد ساعاتها وأماكن إلقاء المحاضرات والقاعة التي استأجرت لذلك الغرض، وكان من المقرر أن تستمر تلك الدورة لأربعة أيام”، وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية.

وأضاف: “أثناء تناول الطعام وبعد قرابة خمس دقائق من البدء به، بدأنا نسمع صوت الرصاص وكان المطعم ممتلئًا عن آخره بالزبائن وبه قرابة خمسين فردًا، وعند إطلاق النار استلقى الجميع على الأرض، وبعد ذلك بدأ استهداف المستلقين على الأرض بالرصاص، وكان الجميع يهلل قائلًا: لا إله إلا الله، وهذه كانت آخر جملة سمعتها من الشيخين العلي والحسيني”.

وقال: “رأيت بعض عمال المطعم يفرون للنجاة من إطلاق الرصاص عبر باب داخلي للمطعم، فقمت وتبعتهم ولاحقتني في حينها رصاصات لكنها لم تصبني، بينما ظل رفاقي الأربعة الباقون على الطاولة مستلقين تحتها يرددون لا إله إلا الله ولم يكن باستطاعتي وقتها أن أساعدهم على الهرب أو أن أدلهم على طريق الخروج، فالرصاص كان يتطاير من كل مكان، وكنا ندوس على بعض الجثث ونحن نحاول الهروب من هول الموقف”.

وأوضح قائلًا: “خرجت من المطعم وأخذني وقتها عدد من رجال الأمن البوركينيين إلى المخفر وقاموا بتسجيل البيانات الخاصة بي ورويت لهم ما حدث، وقمت بعدها بالبحث في غالبية المستشفيات عن الشيخين العلي والحسيني لكنني لم أعثر عليهما”.

واختتم أكامبي حديثه: “بعد ذلك تابعت الأخبار وقرأت اسمي الشيخين العلي والحسيني ضمن الضحايا في البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات البوركينية”.