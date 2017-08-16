منفذ «جديدة عرعر» يستقبل أكثر من 9 آلاف حاج عراقي

تواصل – واس:

يواصل منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية استقبال ضيوف الرحمن من الجنسية العراقية، حيث بلغ عددهم حتى نهاية يوم أمس 9139 حاجاً وحاجة، ويستمر المنفذ في استقبال الحجاج إلى يوم الجمعة المقبل، ممثلة بآخر دفعة من الحجاج.

ويقُدم المنفذ أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم لمدينة الحجاج التي تحتوي على جميع الخدمـات والتسهيلات من الجوازات والخدمات الجمركية.

هذا بالإضافة إلى الخدمات الصحية المتمثلة بالمستشفى الموسمي الذي جهّز بكامل الأقسام والمختبرات والصيدلية وقسم المتابعة المركزة والعيادات الخارجية ومراكز التطعيم التي تعمل جميعها على مدار الساعة.